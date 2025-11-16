ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
СК показал кадры из квартиры в Балашихе, где обнаружили тело ребенка

В убийстве подозревают родителей мальчика
Редакция сайта ТАСС
20:30
ТАСС, 16 ноября. СК РФ опубликовал видео из квартиры в Балашихе, где на балконе было обнаружено тело ребенка, голову которого ранее нашли в Гольяновском пруду Москвы. 

На кадрах сотрудники следственного комитета изымают улики и проводят осмотр квартиры. 

В убийстве ребенка подозреваются его родители. Заведено уголовное дело по статье об убийстве.  

