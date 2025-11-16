СК показал кадры из квартиры в Балашихе, где обнаружили тело ребенка
Редакция сайта ТАСС
20:30
ТАСС, 16 ноября. СК РФ опубликовал видео из квартиры в Балашихе, где на балконе было обнаружено тело ребенка, голову которого ранее нашли в Гольяновском пруду Москвы.
На кадрах сотрудники следственного комитета изымают улики и проводят осмотр квартиры.
В убийстве ребенка подозреваются его родители. Заведено уголовное дело по статье об убийстве.