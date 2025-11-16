ТАСС: в Балашихе обнаружили тело ребенка, чью голову нашли в пруду в Москве
18:23
обновлено 18:37
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Тело ребенка обнаружено в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе, его голову утром нашли в Гольяновском пруду Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"При проведении оперативно-разыскных мероприятий в квартире в Балашихе найдено тело ребенка. По предварительным данным, его голова была найдена в пакете в Гольяновском пруду в Москве утром", - сказал собеседник агентства.
В убийстве ребенка подозреваются его родители.