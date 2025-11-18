Жительницу Балашихи арестовали по обвинению в убийстве сына

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Балашихинский суд Московской области арестовал местную жительницу Елену Цуцкову, обвиняемую в жестоком убийстве собственного сына. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ходатайство следствия удовлетворить и избрать меру пресечения Цуцковой в виде содержания под стражей на срок до 16 января", - говорится в решении судьи.

Процесс прошел в закрытом режиме с целью защиты личных данных погибшего несовершеннолетнего. Журналистов пустили только на оглашение итогового решения. При этом в ходе оглашения решения суда в зале отсутствовал адвокат.