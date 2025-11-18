{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительницу Балашихи арестовали по обвинению в убийстве сына

Процесс прошел в закрытом режиме с целью защиты личных данных погибшего несовершеннолетнего
© Владимир Ващенко/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Балашихинский суд Московской области арестовал местную жительницу Елену Цуцкову, обвиняемую в жестоком убийстве собственного сына. Об этом ТАСС сообщили в суде.

На эту тему
В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве
В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве

"Ходатайство следствия удовлетворить и избрать меру пресечения Цуцковой в виде содержания под стражей на срок до 16 января", - говорится в решении судьи.

Процесс прошел в закрытом режиме с целью защиты личных данных погибшего несовершеннолетнего. Журналистов пустили только на оглашение итогового решения. При этом в ходе оглашения решения суда в зале отсутствовал адвокат.

Теги
Россия
Число погибших в ДТП с бензовозом в Карелии выросло до трех
Пострадал один человек, его госпитализировали
Читать полностью