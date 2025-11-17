Подозреваемая в убийстве ребенка в Балашихе лежала в психбольнице

Также она употребляла наркотические средства

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Подозреваемая в убийстве ребенка в Балашихе лежала в психиатрической больнице и употребляла наркотики. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Женщина в прошлом году лежала в психиатрической больнице, сейчас она состоит на учете у психиатра. Кроме того, она употребляла наркотические средства", - сказал собеседник агентства.

Утром 16 ноября на востоке Москвы рабочие, проводившие реконструкцию Гольяновского пруда, обнаружили в пакете и рюкзаке останки ребенка. Вызванные на место водолазы МЧС обследовали пруд, но не обнаружили других фрагментов тела. Эксперт установил, что смерть ребенка наступила не более двух дней назад. Позднее в квартире в Балашихе на балконе было найдено тело 6-летнего ребенка. В его убийстве подозревают родителей.

В настоящее время по подозрению в убийстве задержана мать ребенка. Следователи ГСУ СК по Московской области назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, проведен осмотр места преступления с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства и ножи. Назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетические экспертизы и криминалистическая экспертиза по холодному оружию. Допрошены родственники и соседи.