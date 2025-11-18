Убившей своего шестилетнего сына в Подмосковье женщине предъявили обвинение

На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение женщине, убившей шестилетнего сына в Балашихе, она признала вину. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына (ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем", - сказала она.

По словам Врадий, во вторник следствие ходатайствует перед судом о ее аресте.

Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело. "По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ", - добавила Врадий.

По ее словам, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления