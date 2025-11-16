Ребенка, голову которого нашли в пруду Москвы, из дома увел сожитель матери

В правоохранительные органы обратилась бабушка погибшего

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сожитель матери ребенка, фрагменты тела которого нашли в пруду в Москве и в квартире подмосковной Балашихи, увел мальчика из дома. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела", - говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что тело ребенка было найдено на балконе в квартире в Балашихе.

"В настоящее время проверяется информация о том, что фрагменты тела ребенка, обнаруженные сегодня в Гольяновском пруду города Москвы, принадлежат мальчику, тело которого обнаружено в квартире в Балашихе", - добавили в подмосковном СК.