Ребенка, голову которого нашли в пруду Москвы, из дома увел сожитель матери
18:54
обновлено 19:08
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сожитель матери ребенка, фрагменты тела которого нашли в пруду в Москве и в квартире подмосковной Балашихи, увел мальчика из дома. Об этом сообщает областная прокуратура.
"Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома, и больше она его не видела", - говорится в сообщении.
В ведомстве подтвердили, что тело ребенка было найдено на балконе в квартире в Балашихе.
"В настоящее время проверяется информация о том, что фрагменты тела ребенка, обнаруженные сегодня в Гольяновском пруду города Москвы, принадлежат мальчику, тело которого обнаружено в квартире в Балашихе", - добавили в подмосковном СК.