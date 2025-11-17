Мать найденного расчлененным в Москве ребенка призналась в его убийстве

Она не смогла пояснить мотив

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мать мальчика, чью голову нашли в пруду в Москве, а туловище - в квартире в Балашихе, призналась в его убийстве. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по Московской области.

"На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла", - сказали в ГСУ.

Как установили следователи, женщина была в квартире вместе со своим сыном, по какой-то причине убила его и выбросила один из фрагментов тела в Гольяновский пруд в Москве.

Женщине назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Также проведен осмотр места преступления с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства и ножи. Назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетические экспертизы и криминалистическая экспертиза по холодному оружию. Допрошены родственники и соседи.