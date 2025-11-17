ТАСС: у подозреваемой в жестоком убийстве сына в Балашихе есть старшая дочь

Она проживает с отцом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Старшая дочь подозреваемой в убийстве шестилетнего сына в Балашихе проживает с отцом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Читайте также

В московском пруду нашли голову ребенка. Главное о жестоком убийстве

"В начале этого года родители детей разошлись по инициативе подозреваемой. Старшая дочь осталась жить с отцом, а сын - с матерью", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что женщина, подозреваемая в убийстве своего ребенка, лежала в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики.