Отец убитого в Балашихе ребенка ранее судим за кражу и грабеж

Мужчину лишали свободы на срок восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Отец убитого и расчлененного в Балашихе мальчика Александр Матыцин ранее был судим за кражу и грабеж. Об этом сказано в решении Киржачского суда Владимирской области, с которым ознакомился ТАСС.

"По приговору Киржачского районного суда окончательное наказание Матыцину А. А. определить в виде лишения свободы на срок восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказано в документе.

Согласно судебному документу, в 2014 году Матыцин в состоянии алкогольного опьянения украл велосипед. За несколько месяцев до этого он украл из незапертого автомобиля борсетку и похитил из магазина две бутылки коньяка, а потом попытался похитить скутер. Свою вину он признал.