Москвичи не смогут увидеть пик звездопада Леониды из-за облачности и дождя

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в Подмосковье ожидается местами сильный дожь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Облачная погода и прогнозируемые осадки, скорее всего, помешают москвичам и жителям Подмосковья увидеть пик метеорного потока Леониды, который ожидается предстоящей ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По последним прогнозам, предстоящим вечером и ночью ожидается облачная погода и дождь, в Подмосковье - местами сильный", - сказал собеседник агентства, заметив, что "таким образом, увидеть звездопад вряд ли будет возможно".

По его словам, температура воздуха предстоящей ночью составит от 3 до 5 градусов тепла в Москве и от плюс 1 до плюс 6 градусов - по области. Ветер ожидается южный со скоростью 6-11 м/с, по области местами с порывами до 15 м/с.

Ранее в пресс-службе Московского планетария ТАСС сообщили, что метеорный поток Леониды, наблюдаемый ежегодно в ноябре, достигнет пика активности в ночь на 18 ноября. В это время количество "падающих звезд" достигнет максимума - около 15 вспышек на небе в час. "Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек, поток отличается метеорами белого цвета, его лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Льва поднимается высоко над горизонтом", - сказали в планетарии. Метеорный поток рожден остатками кометы 55Р/Темпеля-Туттля. Когда Земля проходит через эти мельчайшие частицы, они сгорают в ее атмосфере, образуя яркие "падающие звезды". Как ожидается, событие будет хорошо видно в обоих полушариях. Луна вблизи новолуния не будет засвечивать небо. Однако для наблюдения "падающих звезд" крайне важна ясная погода.