Статья

Пока толстый сохнет, худого снимают с производства: почему провалился iPhone Air

Два месяца с начала продаж нового смартфона от Apple, получившего название iPhone Air, показали, что уникальная тонкость устройства и свежий дизайн не помогли ему завоевать аудиторию. Официальных признаний провала от Apple пока не поступало, но, по данным инсайдеров, компания сворачивает производство модели. Рассказываем о том, как смартфон был встречен в России, в чем его главные минусы и какие еще неудачные новинки появлялись и бесславно исчезали с рынка мобильных устройств

Редакция сайта ТАСС

iPhone Air © AP Photo/ Godofredo A. Vásquez

Попытка продать "воздух"

Первым продуктом, в названии которого Apple использовала слово "air" ("воздух"), стал ноутбук MacBook Air, выпущенный в январе 2008 года. Семейство одноименных лэптопов продолжает усовершенствоваться и успешно продается до сих пор. В 2013 году компания представила планшет iPad Air. Он также получает регулярные обновления — последние модели были представлены в марте 2025 года. В 2016 году Apple начала выпускать беспроводные наушники Airpods, а в 2021-м — GPS-трекеры AirTag.

Читайте также

Ева снова в деле: новые "яблочные" смартфоны становятся доступнее

Приставка Air призвана была акцентировать внимание на беспрецедентной легкости устройств. По этому принципу был назван и телефон iPhone Air. Несмотря на то, что он был представлен в рамках презентации линейки 17-х iPhone, номерного обозначения он не получил, что также указывало на его уникальность. Если толщина базового iPhone 17 составляет 8 мм, а iPhone 17 Pro (и Pro Max) — 8,8 мм, то iPhone Air — всего 5,6 мм.

Компания планировала в следующем году обновить модель и выпустить под тем же названием. Однако на днях выяснилось, что этим планам, скорее всего, не суждено сбыться — Apple вычеркнула iPhone Air следующего поколения из графика выпуска новых устройств. Такую информацию со ссылкой на свои источники распространило американское издание The Information, специализирующееся на IT-аналитике. Более того, по данным издания, производство текущей версии на китайских заводах Foxconn и Luxshare уже резко сокращено.

IT-аналитик Мин-Чи Ко, известный своими точными прогнозами относительно продуктов и планов Apple, написал в соцсети X о перспективах первого "воздушного" iPhone следующее: "Ожидается, что большинство поставщиков сократят мощности более чем на 80% к первому кварталу 2026 года, а некоторые компоненты с более длительными сроками поставки будут сняты с производства к концу 2025 года".

Ожидание и разочарование

iPhone Air особенно ждали те, кто за пять лет устал от мало менявшегося внешнего вида "яблочных" смартфонов. Дизайн Air стал по-настоящему новым. Однако во имя тонкого корпуса инженерам Apple пришлось пойти на жертвы. Устройство имеет всего один динамик и одну камеру, не поддерживает физическую SIM-карту и оснащено довольно слабым аккумулятором с емкостью 3 149 мАч (даже базовый iPhone 17 имеет батарейку на 543 мАч больше).

Читайте также

FT: Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple в 2026 году

Компания Apple установила для iPhone Air цену $999. В российских крупных сетях на старте продаж стоимость смартфона составила 145 тыс. рублей. Однако уже на этапе предзаказа стало очевидным, что большого числа желающих приобрести именно эту модель не будет. По данным "М.Видео", на долю iPhone Air пришлось менее 4% совокупных предзаказов. "Сегодня доля iPhone Air составляет несколько процентов от всех продаж новой линейки iPhone 17", — сообщили ТАСС в пресс-службе "М.Видео".

"Да, кто-то приобретает Air, но его выбирают лишь из соображений "хоть какой-то новый дизайн". И таких людей единицы. Большинство в 2025 году не хотят одинарную камеру, сниженную емкость батареи и один динамик, — заявил ТАСС автор YouTube-канала UralCases Никита Карповский. — С какого телефона Apple надо перейти на Air, чтобы не почувствовать себя ущербно? Разве что с iPhone SE 2022 года или XR, где тоже одна камера. Но их владельцы, вполне вероятно, уже и так обновились на что-то другое, так как все однокамерные телефоны уже давно устарели. SE 2022 — самый новый из однокамерных, но и ему уже три с половиной года".

Из-за мизерного спроса стоимость телефона начала снижаться как в торговых сетях, так и в онлайн-магазинах. За первый месяц он потерял в цене около 12% и продолжил дешеветь. Сегодня у крупных ретейлеров Air продается за 100–120 тыс. рублей, на маркетплейсах цены стартуют с отметки в 70 тыс. рублей.

Ценители еще найдутся?

"На самом деле я не думаю, что Apple делала большую ставку на Air. Это просто попытка пойти в новом направлении. На рынке существует мнение, что это своего рода "тренировка" перед складным iPhone, который будет выглядеть как два складывающихся при помощи шарнира iPhone Air", — говорит Никита Карповский. К слову, в этом году компания МТС зафиксировала резкий рост интереса россиян к складным смартфонам.

В пресс-службе "М.Видео" также не исключают, что телефон еще найдет своего покупателя, поскольку появился на открытых витринах в России совсем недавно: "Это принципиально новая супертонкая версия iPhone, и многим потребителям важно перед покупкой протестировать гаджет. Пользователи изучают устройство, сравнивают его с другими моделями линейки и обращают внимание на особенности форм-фактора, обновленный дизайн и облегченный корпус".

Самые провальные

Впрочем, даже если чуда не произойдет, на финансовом положении Apple это едва ли скажется, тем более что в истории компании неудачи уже случались. Мин-Чи Ко относит к моделям, чью судьбу может повторить Air, телефоны mini (12-й и 13-й серии), а также Plus. "Mini и Plus продавались в разы хуже своих стандартных аналогов", — соглашается Никита Карповский. Также он считает не оправдавшим ожидания пластиковый iPhone 5C, который был выпущен вместе с 5S.

Читайте также

Bloomberg: Apple будет платить Google около $1 млрд в год в рамках сделки по ИИ

"Цветной корпус не стал конкурентным преимуществом, и стоил 5C достаточно дорого для пластикового iPhone, из-за чего его продажи провалились. Но Apple со своими высокими прибылями может себе позволить подобные эксперименты", — говорит эксперт.

К провалам других производителей он относит Galaxy Note 7 от Samsung: "Эти телефоны взрывались из-за ошибки в проектировании аккумулятора. Их даже запрещали проносить на борт самолетов. На стойках регистрации можно было увидеть таблички с перечеркнутой надписью Galaxy Note 7".

Ирония бизнес-судьбы заключается в том, что, несмотря на отдельные неудачи, Apple и Samsung остаются ведущими производителями мобильных устройств в мире. А создание суперпопулярного шедевра, которым был, например, легендарный телефон Nokia 3310, вовсе не является гарантией процветания бизнеса. Под гнетом конкуренции более 10 лет назад финская Nokia была вынуждена продать свое мобильное подразделение.

Евлалия Самедова