В Заполярье нашли судно, которое в шторм открепилось от причала у Териберки

Работали сотрудники Мурманской транспортной прокуратуры

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Мурманской транспортной прокуратуры установили местонахождение судна, которое в шторм открепилось от причала у берегов Териберки. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее прокуратура сообщала о том, что два маломерных судна "Сарган" и "Надежда" без пассажиров открепились от причала у берегов Териберки из-за шторма и непогоды, которая бушевала в регионе. Одно из судов было подтоплено у берега, местонахождение другого было неизвестно.

"В ходе надзорных мероприятий Мурманская транспортная прокуратура установила местонахождение двух маломерных судов: одно - на берегу, второе - в воде. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собственники начнут поднимать суда только после улучшения погоды. Организована проверка.