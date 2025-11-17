В метро Петербурга планируют внедрить оплату проезда по биометрии

Систему намерены запустить в начале 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. В 2026 году оплатить проезд в метро Санкт-Петербурга можно будет с помощью биометрических данных. Проект начнет работать с начала года. Этапы его реализации обсудили руководители транспортного блока города на совещании с заместителем министра цифрового развития Олегом Качановым и представителями Центра биометрических технологий в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

"На всех станциях петербургского метрополитена можно будет оплатить проезд при помощи биометрии. <…> Принято решение о тесном взаимодействии сторон в рамках реализации проекта и полном запуске системы в работу в петербургском метро в начале 2026 года", - говорится в сообщении.

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев отметил, что на четырех станциях метро уже проходят испытания новой системы оплаты проезда - "Площади Восстания", "Гостином дворе", "Новочеркасской" и "Приморской".

Как добавили в пресс-службе комитета, для корректной работы оборудования при тестировании выполнили необходимые технические замеры, в частности, освещенности и цветопередачи в вестибюлях, а также протестировали пропускную способность турникетов в час пик. Испытания подтвердили удобство и безопасность нововведения для пассажиров.