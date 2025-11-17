В РПЦ после убийства ребенка в Балашихе напомнили об опасности увлечений эзотерикой

Необходимо срочно запретить рекламу оккультизма и магии, отметил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Увлечения эзотерическими и оккультными учениями могут сделать их адептов опасными для общества, примером чего является недавнее убийство ребенка в Москве. Русская православная церковь напоминает о важности запрета рекламы оккультизма и магии, об этом ТАСС заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее сообщалось, что женщина, подозреваемая в убийстве своего ребенка, лежала в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики и увлекалась эзотерикой.

"Подозреваемая в зверском убийстве ребенка увлекалась магией и эзотерикой. Известно, что увлечение общением с потусторонними силами, тем более в сочетании с изменяющими сознание веществами часто приводит адептов к фактической одержимости и социальной опасности. Русская православная церковь не раз предупреждала общество и ставила вопрос о законодательном запрете рекламы оккультных "услуг" и практик", - сказал Лукьянов.

Отец Федор заметил, что, согласно данным СМИ, подозреваемая женщина "страдала не только от различных зависимостей, но и увлеклась эзотерическими и оккультными учениями", а также "называла себя ведьмой".

Он напомнил о том, что сторонники оккультных практик часто поддерживают радикальные идеи в отношении духовенства традиционных религий. Так, "убийца монахов в Оптиной пустыни также увлекался магией и эзотерикой, а получившая судебный приговор Алена Полынь, называвшая себя главой "империи сильнейших ведьм", совершала мошеннические действия и призывала к убийствам священнослужителей традиционных религий", - добавил собеседник агентства.

"Популяризация оккультных практик через рекламу ведет к духовной деградации общества. Необходимо в срочном порядке запретить рекламу оккультизма и магии", - заключил иерей.