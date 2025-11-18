Молния

Прах Эрика Булатова перевезут и захоронят в Москве не раньше весны 2026 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Прах советского и российского художника, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова перевезут и захоронят в Москве не ранее весны 2026 года. Об этом ТАСС сообщил источник в близком окружении мастера.

"Прах Эрика Булатова перевезут и захоронят не раньше, чем в апреле - мае следующего года", - сказал собеседник агентства.

Булатов умер 9 ноября на 93-м году жизни. Причиной смерти художника стала эмфизема легких. Прощание с Булатовым прошло в Париже 14 ноября.