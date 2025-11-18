{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Онищенко рассказал, когда начнется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Подъем заболеваемости можно ожидать снова после новогодних каникул, считает эпидемиолог

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) начнется в России снова после новогодних каникул. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Эпидемического подъема сейчас нет в северном полушарии нигде, но что касается южного, для них это сейчас не сезон. Поэтому если какой-то вброс эволюция нам не сделает, то мы начнем подниматься в декабре, потом прервемся на школьные каникулы, и после новогодних каникул появится подъем", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Он уточнил, что антибиотики не вылечат болезни гриппозной и вирусной этиологий, поэтому такие препараты нужно принимать исключительно исходя из назначения врача. Вакцинация при этом остается самым эффективным методом профилактики.

