Как при маршале Новикове советские ВВС взяли верх над люфтваффе
Стремительный штурм неприступной крепости
Взятие Кенигсберга в начале апреля 1945 года — важный эпизод его биографии. Захват столицы Восточной Пруссии, которую военные эксперты всего мира считали неприступной крепостью, при первом приближении казался делом малореальным. Здесь имелись мощные железобетонные сооружения, каменные форты и многочисленные убежища, дополненные развитыми полевыми укреплениями. К тому же численность его гарнизона той весной была практически равна силам наступающих советских войск (130 тыс. против 137 тыс. военнослужащих соответственно). Удержать город для Гитлера было делом значимым как с военной, так и с политической точки зрения. Но Красная армия делала ставку на использование артиллерии и авиации, где имелся несомненный перевес.
Новиков принял решение усилить удар с воздуха четырьмя авиакорпусами дальних бомбардировщиков, направив их на цель днем. К этому времени Авиацию дальнего действия (АДД) переформировали в 18-ю воздушную армию (ВА) и подчинили непосредственно командующему ВВС КА — Новиков имел все права на такое решение. Но поскольку бывший командующий АДД главный маршал Александр Голованов резко возражал (в 1941–1943 годы подобные удары в светлое время суток нередко сопровождались для нас тяжелыми потерями), то Александр Новиков попытался связаться с Иосифом Сталиным. Однако сделать этого не удалось — вождь отдыхал, и будить его не стали. Тогда Новиков принял ответственность на себя, приказав немедленно поднять тяжелые машины в воздух. Риск полностью оправдался.
Результаты превзошли все ожидания, при этом потерь от огня "мессершмитов" дальние бомбардировщики не понесли, поскольку их надежно прикрывали 124 истребителя, а еще 108 машин непрерывно барражировали в небе. Наши штурмовые отряды врывались в проломы от бомб и тяжелых снарядов, парализовали уцелевшие очаги сопротивления, что предрешило судьбу обороны.
Представители всех видов войск внесли лепту в достижение победы, при этом трудно переоценить вклад летчиков. "Авиация сыграла исключительно большую роль — солдаты были измучены, прижаты к земле, загнаны в блиндажи", — свидетельствовал фон Ляш. Имея к началу операции 2444 боевых самолета, экипажи за время штурма выполнили свыше 14 тыс. самолето-вылетов и сбросили на врага 4440 т бомб, причем в решающие моменты главный маршал Новиков с КП лично руководил действиями соединений.
Из пехоты — в авиацию
Советский военачальник принадлежал к числу тех, кто был обязан изменениям в своей судьбе революции, которую принял безоговорочно. Шура Новиков родился в бедной крестьянской семье в деревне Крюково Костромской области. Окончив в 15 лет церковно-приходскую школу, а затем учительскую семинарию, он осенью 1919 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, пройдя путь от рядового красноармейца до помощника начальника разведки дивизии. Первичное военное образование Новиков получил на Нижегородских пехотных командных курсах (1920), а в 1927 году с должности командира батальона поступил в Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе.
Февраль 1931 года оказался поворотным в жизни Новикова. Среди многих пехотных или кавалерийских командиров ему предложили освоить новую военную специальность. Поскольку у командования изменились взгляды на роль и место авиации в будущей войне, то требовалось привлечь в ВВС РККА наиболее опытных и подготовленных общевойсковых командиров, в числе которых оказался и Новиков. Являясь начальником штаба 450-й Смоленской авиационной бригады, он за короткий срок освоил профессию летчика-наблюдателя, экстерном сдал экзамены и получил соответствующий аттестат.
Его карьера, казалось, развивалась успешно, но летом 1937 года полковник Новиков был уволен из армии по доносу — как позже оказалось, ложному. Он уже вскоре был восстановлен, а в апреле следующего года возглавил штаб ВВС Ленинградского военного округа (ЛВО). Участие в Советско-финляндской войне 1939–1940 годов, в ходе которой основная нагрузка легла на командование ЛВО, позволило получить боевой опыт, в том числе в сфере взаимодействия авиации с наземными войсками, и стало хорошей школой становления будущего военачальника.
Начало большой войны
За умелое руководство подчиненными и проявленное личное мужество в ходе боевых действий Новикову в числе первых советских военачальников в июне 1940 года было присвоено звание генерал-майора авиации, вручили орден Ленина.
Большую войну он встретил в должности командующего ВВС ЛВО. Опираясь на опыт финской кампании, Новиков пришел к выводу об эффективности массированного использования воздушных сил на стратегических направлениях действий сухопутных сил. Под его руководством была спланирована и проведена первая воздушная операция (25–30 июня 1941), в которой приняли участие ВВС Северного фронта, Балтийского и Северного флотов. Систематические удары по 39 финским аэродромам продолжались неделю. И хотя наше командование излишне оптимистично оценило результаты, тогда был заложен фундамент будущих побед.
Гитлеровское люфтваффе стало гораздо более опасным противником, чем финские ВВС, но и с немецкими самолетами у летчиков Новикова получалось бороться эффективно.
Сравнивая борьбу в воздухе, развернувшуюся летом — осенью на разных операционных направлениях, можно прийти к выводу: именно на ленинградском направлении шло наиболее напряженное сражение. Хотя германское командование перебросило в помощь 1-му авиакорпусу 8-й авиакорпус, немцам долго не удавалось добиться значительного успеха. Генерал Новиков объединил под своим началом фронтовую авиацию, 7-й истребительный авиационный корпус ПВО, части ВВС Балтийского флота.
Таким образом, были созданы условия для массированного применения воздушных сил на главных направлениях обороны, а также для маневрирования силами по всему фронту. Это позволило постоянно наносить бомбо-штурмовые удары по войскам врага, выигрывая время. Не сумев достичь желаемого, германское командование приступило к переброске моторизованных соединений и эскадр в середине сентября на московское направление, отказавшись от планов штурмом взять Ленинград.
Новиков смог наладить хорошее взаимодействие с Георгием Жуковым, которому, несомненно, принадлежала большая заслуга в том, что город на Неве удалось отстоять. Именно по его предложению в феврале 1942 года Новикова отозвали в Москву и назначили первым заместителем командующего ВВС Красной армии.
Вскоре Александр Новиков стал координировать действия авиации как старший авиационный начальник в интересах войск нескольких фронтов с дополнительным привлечением дальнебомбардировочной авиации. Это стало новым явлением в оперативном взаимодействии военно-воздушных сил с сухопутными войсками. Высокие результаты выдвинули молодого генерала на один из высших постов советских вооруженных сил. 11 апреля 1942 года Новиков был назначен командующим ВВС Красной армии — заместителем наркома обороны СССР по авиации, сменив в должности генерал-полковника Павла Жигарева.
Последующие события неразрывно свяжут имя Новикова с блестящими победами советской авиации в крупных наступательных операциях Великой Отечественной войны, а также с разгромом милитаристской Японии на Дальнем Востоке.
Ставка на массированные авиаудары
В своей работе новый командующий ВВС сразу особое внимание уделил процессу перестройки организационной структуры военно-воздушных сил — в мае 1942 года началось создание воздушных армий.
В приказе наркома обороны говорилось: "В целях наращивания ударной силы авиации и успешного применения массированных авиационных ударов объединить авиасилы Западного фронта в единую воздушную армию, присвоив ей наименование 1-й воздушной армии". К ноябрю 1942 года имелось уже 17 таких армий, вся боевая авиация была изъята из подчинения общевойсковых объединений. С утверждением новых штатов полков, пары, как основной боевой единицы в истребительной авиации, полетами в эшелонированных порядках, введением в частях радиосвязи и других новаций советские ВВС окрепли. Также улучшилась система подготовки летного состава.
Сложившаяся к этому времени структура авиационных резервов в виде однородных соединений (бомбардировочных, штурмовых и истребительных) полностью себя оправдала. Она позволяла осуществлять широкий маневр авиацией и резко менять соотношение сил в воздухе в нашу пользу.
В первом периоде Великой Отечественной войны воздушные армии, действовавшие на главных направлениях, имели в своем составе 300–400 самолетов, во втором периоде — 650–1000, в третьем — уже 1800–2500 самолетов. В ходе контрнаступления под Сталинградом, в воздушном сражении на Кубани, битве на Курской дуге и над Днепром шла напряженная борьба с врагом за господство в воздухе, и она закончилась полной победой. В Берлинской операции, несмотря на введение противником в бой десятков реактивных самолетов, мы имели полное качественное и количественное превосходство, гитлеровское люфтваффе капитулировало одновременно со всем вермахтом.
Арест, реабилитация, новые назначения
Казалось, главного маршала ждет новый, уже мирный "фронт": в январе 1946 года Александр Новиков представил на имя Сталина программу развития и укрепления боевого потенциала ВВС. Планировалось, что она заложит основу перспективного строительства новых самолетов и развития авиационной промышленности на послевоенный период. Но по сфабрикованному "авиационному делу" в апреле того же года маршал Новиков был снят с должности, лишен воинского звания, всех наград, осужден на пять лет заключения. В 1953 году, после смерти Сталина, он был полностью реабилитирован, уголовное дело за отсутствием состава преступления прекращено, восстановили воинское звание и возвратили все награды.
Маршал Новиков получил назначение на должность командующего Дальней авиацией (с декабря 1954 года — одновременно заместителя Главнокомандующего ВВС).
В начале 1955 года на крупном совещании Новиков оппонировал тогдашнему лидеру страны Никите Хрущеву, полагавшему, что с развитием ракетной техники стратегические бомбардировщики полностью потеряют свое значение. Предложенная Новиковым концепция создания воздушных ядерных сил на основе ВВС не встретила поддержки у высшего военно-политического руководства страны, в январе 1956-го его по состоянию здоровья отправили в отставку.
Но вскоре Новикову предложили возглавить Высшее авиационное училище Гражданского воздушного флота в Ленинграде. И здесь в полной мере раскрылся еще один талант полководца, который по первому образованию был педагогом и после окончания семинарии примерно год учительствовал рядом с родной деревней.
За короткий срок он вывел вуз на уровень ведущих в стране. За плодотворную научную и педагогическую деятельность в 1958 году ему было присвоено звание профессора, а через три года последовало награждение "невоенным" орденом Трудового Красного Знамени. Кроме всего прочего, он написал книгу "В небе Ленинграда", где рассказывается о событиях, участниками которых был сам автор. Публикация увидела свет в год 25-летия Победы.
Главный маршал авиации Александр Новиков ушел из жизни после тяжелой болезни 3 декабря 1976 года.
Член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов