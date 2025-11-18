Первую судью по делу о смерти Марадоны лишили полномочий из-за съемки фильма

Ей также запретили занимать судебные должности

Редакция сайта ТАСС

© Alex Pantling/ Getty Images

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 ноября. /ТАСС/. Аргентинский суд решил окончательно лишить полномочий судью Хульету Макинтач, которая рассматривала дело о смерти футболиста Диего Марадоны, но была отстранена из-за несогласованной видеосъемки во время слушаний. Заседание транслировалось на YouTube-канале суда.

Читайте также

Биография Диего Марадоны

"Единогласно принято решение сместить доктора Хульету Макинтач, судью уголовного суда Сан-Исидро", - зачитал решение секретарь суда. Ей также запретили занимать судебные должности.

В мае прокуратура попросила отстранить Макинтач от дела после того, как появилась информация, что она, предположительно, разрешила съемочной группе присутствовать на слушаниях для подготовки документального фильма. Суд удовлетворил ходатайство и затем признал недействительным достигнутый на слушаниях прогресс. Возобновление слушаний с новым составом суда запланировано на 17 марта 2026 года.

В июне 2022 года Генпрокуратура предъявила восьми медицинским работникам обвинения в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах чемпиона мира по футболу. Им грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Расследование было сосредоточено на событиях, которые произошли при лечении футболиста на дому, где футболист умер 25 ноября 2020 года. Там он находился с 11 ноября 2020 года после хирургической операции. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции. Марадона умер на 61-м году жизни, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.