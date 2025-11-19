В Красноярском крае обследовали очередную пещеру в поисках семьи Усольцевых

Спасатели также прошли 2,5 км лесного и скального массива

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Пещеру глубиной 15 м обследовали спасатели в поисках семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края. Также в поисках туристов они прошли 2,5 км лесного и скального массива, сообщили ТАСС в профессиональном аварийно-спасательном формировании Красноярского края "Спасатель".

"В Партизанском районе краевые спасатели продолжают поисковые работы по установлению местонахождения трех человек, пропавших в конце сентября. 18 ноября спасателями обследована пещера глубиной 15 м и протяженностью 30 м. Также было обследовано 2,5 км лесного и скального массива. К сожалению, поиски результатов не дали и сегодня будут продолжены", - говорится в сообщении.