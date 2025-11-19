Золотой унитаз "Америка" продали более чем за $12 млн

Более чем 100-килограммовый лот был создан итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом

© Leon Neal/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Более чем 100-килограммовый унитаз "Америка" из 18-каратного золота, созданный итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом, был продан на аукционе за $12,1 миллионов. Об этом свидетельствуют данные на сайте аукционного дома Sotheby's.

7 ноября газета The New York Times сообщила, что управляющий хедж-фондом Point72 и владелец бейсбольной команды "Нью-Йорк Метс" Стивен Коэн выставил на торги, приобретенный им в галерее Marian Goodman в 2017 году золотой унитаз.

Каттелан создал два таких унитаза со смывными механизмами. Однако в 2019 году один из них украли из экспозиции художника во дворце Бленейм в английском графстве Оксфордшир. Каттелан известен арт-объектом в виде приклеенного к стене скотчем банана, который ушел с молотка в 2024 году на аукционе Sotheby’s за $6,2 млн.