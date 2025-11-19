В Хабаровском крае появились первые бесплатные публичные точки Wi-Fi

Одновременно к каждой из них смогут подключаться до 120 абонентов

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Бесплатные точки Wi-Fi появились в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, сообщили в правительстве Хабаровского края.

"В Хабаровском крае один из операторов "большой четверки" начал предоставлять бесплатный доступ к беспроводному интернету в своих салонах связи на территории региона. Первые 10 точек уже запущены в разных районах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска. Одновременно к каждой из них смогут подключаться до 120 абонентов. Всего к концу ноября заработает 27 бесплатных Wi-Fi зон, в том числе в Советской Гавани и Ванино", - проинформировали в правительстве.

Как отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин, для защиты населения и критически важной инфраструктуры по решению федеральных властей по всей России, в том числе в Хабаровском крае, вводятся ограничения мобильного интернета. В зоны ограничения попадают как промышленные объекты, так и жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания. Региональные власти не могут повлиять на это решение или отменить его, так как оно связано с вопросами государственной безопасности, по той же причине неизвестны точные карты зон отключений и сроки вводимых ограничений, поэтому важно обеспечить альтернативный доступ к интернету.

Минцифры региона совместно с властями Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре работает над вопросом создания Wi-Fi зон в публичных местах. Первой инициативу поддержал МТС: абоненты всех операторов связи могут подключиться к сети "МТС_Free" через авторизацию по номеру телефона. Ожидается, что к работе по созданию региональной публичной Wi-Fi сети присоединятся и другие операторы связи.

"Мы создаем комфортную цифровую среду для жителей Хабаровского края, где каждый может оставаться на связи и решать повседневные задачи вне зависимости от того, где он находится. Бесплатные Wi-Fi зоны в разных частях городов нашего региона - это еще один шаг к тому, чтобы сделать передовые технологии доступными и удобными для всех", - процитировали в сообщении директора МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Минцифры России разработана техническая схема белых списков, которая обеспечивает доступ к ключевым интернет-ресурсам в периоды временных ограничений связи. В середине ноября перечень был расширен, стали доступны сайты и сервисы "Почты России", РЖД, Альфа-банка, Gismeteo, 2ГИС, такси "Максим" и другие. Перечень опубликован на сайте Минцифры России и будет пополняться - постепенно туда добавятся региональные сервисы. Голосовая связь при ограничении мобильного интернета остается доступной, включая вызов экстренных служб по номеру 112.