В Рыльске восстановили нарушенное после удара ВСУ энергоснабжение

Под отключение света попали свыше 1 тыс. человек

КУРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электро- и теплоснабжение в микрорайоне города Рыльска Курской области, которое было нарушено после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранее глава региона сообщал, что ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске. В результате удара было частично нарушено электроснабжение микрорайона из строя вышла одна из котельных.

"Нарушенное после удара врага электро- и теплоснабжение в микрорайоне Рыльска восстановлено. Наши энергетики в кратчайшие сроки запитали потребителей и вернули тепло в дома", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что под отключение света попали свыше 1 тыс. человек. Губернатор региона поблагодарил курских энергетиков за работу.