Спасатели завершили очередной поисковый выезд в район пропажи Усольцевых

Поиски не дали результатов

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Спасатели вернулись в Красноярск после очередного поискового выезда в район пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в профессиональном аварийно-спасательном формировании Красноярского края "Спасатель".

Поиски семьи, пропавшей 28 сентября во время похода в Партизанском районе, стали самыми масштабными в регионе, супругов и их пятилетнюю дочь искали 1,5 тыс. человек. В конце октября в районе ухудшилась погода: выпал снег, был сильный ветер, после чего масштабные поиски свернули, вместо них по запросу полиции стали совершаться выезды спасателей. Очередной поисковый рейд начался в понедельник.

"Они уже приехали [обратно]. Поиски сегодня не проводили", - сказал собеседник агентства, уточнив, что очередной выезд завершен.

С понедельника были обследованы несколько пещер и километров лесного и скального массива. Поиски результатов не дали.