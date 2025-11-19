"Северсталь" отвергла обвинения в выбросах в Череповце

Гендиректор дивизиона Евгений Виноградов отметил, что превышения могли быть вызваны деятельностью других организаций в исследуемой зоне

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Северсталь" не является источником превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в Череповце, оно может быть вызвано деятельностью других предприятий в зоне исследований, заявил ТАСС гендиректор дивизиона "Северсталь российская сталь" Евгений Виноградов.

"Не можем согласиться с комментариями о том, что виновником превышения ПДК, в частности, по опасному веществу (бензапирен) является ПАО "Северсталь", - отметил он. По словам Виноградова, расчеты ФГБУ "ГосНИИЭНП" показывают, что источник выброса находится в непосредственной близости от точки замера. "По мнению руководства компании, превышения могли быть вызваны деятельностью других предприятий в зоне исследований, которые не проходили инвентаризацию выбросов", - сказал Виноградов. Факты несанкционированных действий подтвердили проверки с прокуратурой и Роспотребнадзором, добавил он.

Глава дивизиона обратился к губернатору с просьбой поручить комитету по охране окружающей среды Череповца разобраться с причинами превышений ПДК в августе и сентябре 2025 года и взять под контроль предприятия, не прошедшие инвентаризацию.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Роспотребназор и Росгидромет регулярно фиксируют превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Череповце в промышленной зоне ПАО "Северсталь". На основе получаемых данных отмечается рост числа нарушений и продолжительности случаев загрязнения воздуха, отметил он.