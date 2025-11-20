Губернатор Самарской области оценил мессенджер Мах как удобный и понятный

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что налаживание обратной связи с жителями - одна из главных задач, которую поставил перед ним президент

САМАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который первым из глав регионов полностью перевел коммуникацию в национальный мессенджер Мах, в интервью ТАСС назвал этот шаг удобным и понятным.

"Когда у тебя несколько мессенджеров сразу - это очень тяжело. Так что переход на Max как на единственный мессенджер для коммуникации был для меня удобным и понятным. Более того - я опубликовал в открытом доступе мой телефон, в день получаю несколько сотен сообщений в Max и смс. Это позволяет мне понимать, где есть задачи, которые необходимо оперативно решать, и быстрее на них реагировать", - сказал Федорищев.

Он подчеркнул, что налаживание обратной связи с жителями - одна из главных задач, которую поставил перед ним президент.

В ночь на 10 сентября Федорищев заявил о закрытии своего аккаунта в Telegram и переходе в Мах для размещения информации о развитии региона и приема информации от граждан. Федорищев создал канал в Мах 21 августа. Первое приветственное сообщение он опубликовал там 22 августа.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 21 ноября в 09:00 мск.