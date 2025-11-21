Интервью

Вячеслав Федорищев: мы делаем ставку на изучение беспилотных систем и частный космос

Губернатор Самарской области рассказал в интервью ТАСС о новых микрорайонах Самары, транспортной реформе и перезапуске спортивных программ

— В этом году президент РФ Владимир Путин уже трижды посетил Самарский регион. Последний раз это было совсем недавно, на форуме "Россия — спортивная держава". Расскажите, как прошел форум? И почему важно такое внимание к Самарской области?

— Внимание со стороны федерального правительства и президента важно для любого субъекта. Мы видим, что у Владимира Владимировича всегда находится и время, и поддержка для регионов, благодаря чему они развиваются. Кроме того, в рамках форума "Россия — спортивная держава" мы видели внимание к нам и со стороны спортивного руководства страны.

В Самарской области богатые спортивные традиции, по уровню развития и достижениям наш регион по различным видам спорта занимает лидирующие позиции в стране. Это, например, фехтование, гандбол, дзюдо, гребля, современное пятиборье и многие другие. Это и относительно молодые виды, как спортивное метание ножей. По итогам последнего чемпионата и первенства России сборная Самарской области по общему количеству наград заняла первое место. Поэтому для нас очень важно, что наши тренеры и спортсмены имели возможность на полях форума общаться с легендами спорта, олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, со спортивными функционерами, руководителями профильных федераций, с руководством Министерства спорта России.

Самым важным элементом форума стал Совет при президенте России по развитию физической культуры и спорта. В Самарской области готовился ряд предложений, которые туда были вынесены. Мне было поручено возглавить рабочую группу по подготовке доклада о развитии детско-юношеского спорта в стране, и мы интегрировали туда мнения и предложения различных субъектов России. Во многом форум для нас был еще подведением промежуточных итогов работы движения "Чистый спорт", которое было основано в регионе в прошлом году. Это движение объединило спортсменов, которые видели те или иные дополнительные элементы, необходимые для развития видов спорта.

— Когда вы пришли в регион, то сразу заявили, что вам важно продвигать не только профессиональный, но и массовый спорт, чтобы дети могли ходить в кружки, участвовать в соревнованиях. На какие виды спорта вы делаете ставку?

— У нас была очень понятная задача: Самарская область сильно отставала по спортивной инфраструктуре от большинства регионов, были на очень плохих позициях. Поэтому первым решением стало создание 100 спортивных объектов в 2025 году. Это и ФОКи, и фиджитал-центр, и современные спортивные площадки по всему региону, где их не было или они пришли в негодность. В рамках подготовки к форуму дополнительно отремонтировали ряд знаковых для региона спортивных комплексов.

У нас действует региональная программа "Мастер спорта", которую мы инициировали в прошлом году. Буквально в первые недели моей работы как исполняющего обязанности губернатора мы с министром спорта области приехали на стадион в Самаре, где тренировались легкоатлеты. И они нам предложили такую концепцию и идею. Программа не имеет конечной целью появление мастеров спорта. Это про создание инфраструктуры и возможностей для тренеров, федераций, спортивных школ воспитывать спортсменов. Программа работает уже больше года, и мы ее уточним, дополнительно наполним ресурсами с учетом поручений, которые дал президент, чтобы она позволяла выполнять новые стандарты и требования федерального центра.

Мы продолжим создавать спортивную инфраструктуру и выделили несколько приоритетов. Это долгожданный центр гимнастики в Тольятти, который будет создаваться и работать под эгидой четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. Центр будет работать не только на Тольятти, но и на весь спорт в Самарской области. С двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым мы проработали идею создания центра развития бокса. Такой объект мы создадим в регионе в течение ближайших трех лет.

Ну и, конечно же, самый массовый и популярный вид спорта — футбол. "Крылья Советов" сейчас располагают не самой развитой и удобной базой для подготовки, к тому же предусмотрено большое развитие клуба. Мы приняли решение создать по аналогии с академией "Краснодар" большой футбольный кластер, центр развития футбола в регионе. Сделаем его на базе академии "Крыльев Советов". Эти большие объекты мы обсуждали с профессиональными спортсменами и сообществами. Они, по сути, будут наследием форума: он нам позволил найти в себе силы принять такие масштабные решения, пойти в разработку, проектирование и далее в строительство этих объектов.

Мы последовательно восстанавливаем стадионы, которые пришли в плачевное состояние. Начали со стадиона "Динамо" в Самаре. Старейший спортивный объект региона, с большой историей, построенный еще в 1948 году. Реконструкция стадиона ведется при поддержке банка ВТБ и общества "Динамо". Мы очень благодарны лично президенту — председателю правления банка ВТБ Андрею Леонидовичу Костину. Далее по плану другой знаковый стадион в Самаре — "Локомотив". Перед нами стоит задача в течение четырех лет восстановить ту спортивную инфраструктуру, которая была либо утрачена, либо находится в откровенно плохом состоянии. При этом делаем акцент на то, что этой инфраструктурой будут пользоваться не только профессиональные спортсмены и спортивные школы, но и все любители спорта, жители. Здесь тезис простой: у жителей должна быть шаговая доступность к местам тренировок по нескольким видам спорта.

— Это созвучно с тем, что вы рассказывали о новом микрорайоне Беспилотный, который будет ориентирован как раз на новое производство, на новый бизнес, на новое качество жизни в Самаре в целом. Подобные проекты заставляют задумываться об идее, которая была высказана президентом ранее, — о возможности и намерении децентрализации сил, уходе от Москвы как от единого центра развития и формировании новых центров развития по стране. Как вы считаете, сумеет ли Самара к этому прийти? Каким вы видите развитие российских агломераций в будущем?

— Конечно, задача по распределению научного, производственного, финансового потенциала страны в рамках многих субъектов — исключительно важный трек развития, и регионы это понимают. Есть поручение президента о релокации госкомпаний по территории Российской Федерации, и мы уже знаем пример "Русгидро", знаем пример Банка ПСБ, который создает в Ярославской области опорное для всего банка подразделение. Это компетенции, новые рабочие места, где работают высокие профессионалы, позволяя экономике региона подрастать.

То же самое касается поддержанных президентом программ по развитию университетов в регионах. Ядром района Беспилотный в Самаре станет новый кампус мирового уровня "Куйбышев". Это 3,5 тыс. мест в общежитиях гостиничного типа, более 40 тыс. кв. м образовательных и производственных площадей.

Причем кампусы строятся под конкретную компетенцию университета, и будет возможность формировать в рамках направления деятельности кампуса новые образовательные треки. У нас это межуниверситетский кампус Самарского государственного университета и Тольяттинского госуниверситета, и направлений будет два: беспилотные роботизированные комплексы и развитие частного космоса. Первое — это то самое технологическое превосходство в перспективной отрасли, в которой Россия занимает сейчас лидирующие места, а Самара и Тольятти стараются быть в помощь этому большому движению. У нас в стране очень много компаний и даже научных коллективов, которые занимаются перспективными разработками в космосе: это и исследования стратосферы, и способы доставки спутниковых группировок. Много частных компаний уже пришли к определенному результату, и им нужно давать инфраструктурные возможности для развития.

Программа "Кампус", которая позволяет распределить по стране научный и образовательный потенциал, дает нам возможность пригласить индустриальных лидеров на одну территорию. Мы создаем не просто кампус, мы создаем еще и промышленные технопарки, куда потом либо молодые ученые, либо молодые предприниматели смогут прийти и создавать новые высокотехнологичные продукты, новую добавленную стоимость. И, конечно, регионы здесь являются выгодополучателями.

Самара — динамично развивающийся город с сильным историческим ядром, с историческим поселением в центре. Но необходимо концентрировать новые возможности, появляющуюся инфраструктуру не только в центре. Вокруг стадиона "Самара Арена" огромная незастроенная площадка. Но мы видим ее потенциал.

В первую очередь мы планируем построить миллион квадратных метров жилья. Мы увидели возможность для создания и развития спортивного кластера — именно там будет базироваться академия и база "Крыльев Советов". Мы там создаем центр по водным видам спорта — это олимпийский 50-метровый бассейн, а также несколько 25-метровых бассейнов. Там же планируем развивать деловой квартал, то есть, по сути, создать условия, в которые частный бизнес, госкомпании, банки могут прийти из небольших помещений в центре Самары, тем самым разгрузив и облегчив его транспортную доступность и, как следствие, гармонизировав развитие города.

— Сейчас этот микрорайон у стадиона логистически труднодоступен для горожан, там не было достаточно обширной сети общественного транспорта. Видимо, и она сильно изменится?

— Она принципиально изменится. Мы предусматриваем развитие системы скоростного трамвая в этот центр, совмещая ее с развитием автомобильных дорог. Там появятся два транспортно-пересадочных узла. Скоростной трамвай появится для того, чтобы "сшить" историческую часть города, новые территории и аэропорт. Этот район находится ближе к аэропорту, и планируется такая логистика, чтобы в течение 30 минут можно было добраться из аэропорта в центр города, а сейчас это составляет 50 минут.

— Говоря о промышленности, нельзя не спросить вас о целях и намерениях в отношении БПЛА-технологий. Ваши усилия заметны и в Москве. Президент поручил и документальную, и техническую базу в области БПЛА-технологии ориентировать именно на Самарский регион. Расскажите, что вы планируете в отрасли менять?

— Отрасль БПЛА формируется нормативно, через экспериментальные режимы, которые созданы в рамках национального проекта.

Тольятти — один из передовых научно-производственных центров, который объединил уже 60 компаний, которые работают по всем направлениям — от искусственного интеллекта для беспилотников до двигателей, создают новые материалы для более легких и эргономичных изделий, микроэлектроники

Хотя в целом в Самарской области уже более 10 разработчиков и производителей БПЛА, и не все они работают в Тольятти, индустрия растет.

Наш центр является одним из ключевых по внедрению технологий. Это очень важно, потому что сейчас в стране есть ограничения по полетам БПЛА, но мы в рамках экспериментального режима в год делаем 25 тыс. экспериментальных полетов того или иного направления, будь то сельхознаправление или доставка грузов. В этом году 250 тыс. га сельхозполей были обработаны беспилотниками — более 15% нашей пашни. Экономическая эффективность составляет в зависимости от сложности задач от 20 до 30%.

В Самарской области есть производители удобрений, и мы можем с нашей беспилотной техникой повышать урожайность, экономическую эффективность сельхозпредприятий. Это технология будущего, уже сейчас работающая в России. У нас огромное количество экспериментальных полетов. Мы тестируем с разными вендорами, с разными сетями доставку грузов от склада до города, до жилого квартала. Облик системы, которая должна быть, уже есть.

— Как себя сейчас чувствует "Автоваз"? Обращалось ли руководство "Автоваза" к вам с просьбой о помощи, о поддержке? Как вы готовы им помогать?

— Мы с руководством "Автоваза" работаем вместе буквально каждый день. Конечно же, регион оказывает поддержку финансовую и не только. В частности, в связи с тем, что автомобильный рынок у нас сейчас стагнирует, было принято решение на некоторых направлениях перейти на четырехдневную рабочую неделю. Здесь огромное спасибо правительству России, которое поддержало предприятие.

Мы с [президентом "Автоваза"] Максимом Соколовым сверяли, куда мы приходим по концу года. На предприятии стабильная ситуация, хотя негативные тенденции на автомобильном рынке есть. Но продолжается выпуск новых моделей. Производственная программа не ограничивается выпуском "Искры", "Ауры", в следующем году будет на конвейер поставлен "Азимут" — очень перспективная модель. Поэтому я хотел бы сказать, что обстановка на предприятии устойчивая, стабильная. Но для того, чтобы она была более устойчивой, мы приняли решение на три года обнулить налог на прибыль предприятия с целью поддержания его экономического состояния.

— Вы были первым из глав регионов, кто фактически отказался от мессенджера Telegram и активно используете мессенджер Max. Как оцените опыт использования этой платформы?

— Когда я начинал работать в Самарской области, одной из главных задач от президента было настроить обратную связь с жителями. Когда у тебя несколько мессенджеров сразу — это очень тяжело. Так что переход на Max как на единственный мессенджер для коммуникации был для меня удобным и понятным. Более того — я опубликовал в открытом доступе мой телефон, в день получаю несколько сотен сообщений в Max и СМС. Это позволяет мне и понимать, где есть задачи, которые необходимо оперативно решать, и быстрее на них реагировать.

— "Крылья Советов" в этом году сменили главного тренера. Как вы оцениваете его работу, как вы оцениваете выступления команды в этом сезоне?

— При построении новой команды — а мы, по сути, ее перестроили — должен пройти достаточный период, чтобы оценить по-настоящему, сложилась команда или нет. Это мы поймем в конце сезона. Мы внимательно следим за выступлением команды. Был очень яркий старт у "Крыльев Советов", который воодушевил многих наших болельщиков, показал потенциал команды. Потом череда побед сменилась чередой поражений, ничьих, зачастую обидных. Сейчас у "Крыльев" непростой период. Последний матч с "Зенитом" [ничья 1:1], который, считаю, наша команда провела хорошо, еще раз показал, что "Крылья" способны на многое.

Как человек, который прикипел к клубу, очень сильно за него болеет последние полтора года, могу сказать, что в эту команду я верю. Мы общаемся с главным тренером постоянно, вижу, как он сам переживает, что не все получается у команды, при этом настроен максимально, чтобы ситуацию выправить. Знаю, как сильно игроки вовлечены сейчас в то, чтобы добиваться результата. Надеюсь, победы придут. Цель — чтобы в этом сезоне в "Крыльях" сложилась хорошая команда, которая радовала бы своей игрой и результатами болельщиков.