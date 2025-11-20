В ГД назвали появление лис в городе возможной угрозой бешенства

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал звонить в службу отлова при встрече с дикими животными

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Лисы являются главными переносчиками бешенства, поэтому при появлении дикого животного в городской среде следует сообщить службе отлова и муниципальным властям. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

Он напомнил, что у лис "при всей их милоте рефлексы дикого животного". "Поэтому не надо контактировать. Позвоните в службу отлова, надо поставить в известность муниципальные власти. Лиса - это разносчик бешенства в первую очередь. Все эпидемии бешенства начинаются с лис: лиса укусила собаку и пошло-поехало", - сказал депутат.

По его словам, в лучшем случае при укусе лисы человек отделается курсом уколов от бешенства. "Очень может быть так, что вы заболеете, и заболеете очень тяжело с неочевидным исходом этой болезни. Поэтому здесь надо вести себя предельно аккуратно", - сообщил парламентарий.

Власти Москвы установили карантин по бешенству в районе Щукино из-за случая заболевания домашнего животного. Он продлится до 17 января 2026 года. В этом районе временно запрещено проведение мероприятий с животными.

В сентябре в центре Москвы несколько раз видели лису, гуляющую в Зарядье и возле Кремлевской набережной. После поимки животное выпустили в Подмосковье вдали от жилых домов.