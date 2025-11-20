Федорищев: межвузовский кампус в Самаре включит в себя технопарки

Его планируют построить до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

САМАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Межвузовский кампус, который планируют построить в Самаре до 2030 года, будет включать в себя технопарки для молодых ученых и предпринимателей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС.

"Программа "Кампус", которая позволяет распределить по стране научный и образовательный потенциал, дает нам возможность пригласить индустриальных лидеров на одну территорию. Мы создаем не просто кампус, мы создаем еще и промышленные технопарки, куда потом либо молодые ученые, либо молодые предприниматели смогут прийти и создавать новые высокотехнологичные продукты, новую добавленную стоимость. И, конечно, регионы здесь являются выгодополучателями", - сказал Федорищев.

Межвузовский кампус мирового уровня "Куйбышев" станет ядром будущего нового района "Беспилотный" в Самаре, который был представлен президенту РФ Владимиру Путину на форуме "Россия - спортивная держава" 6 ноября. Основными научными направлениями деятельности кампуса станут беспилотные роботизированные комплексы и развитие частного космоса.

Кампус будет включать три комплекса: учебно-лабораторный, физкультурно-оздоровительный и гостиничный на 3,5 тыс. мест, а также испытательные полигоны для беспилотных систем. Запуск первой очереди запланирован на 2029 год, основного корпуса - на 2030 год. В течение 2,5 лет на базе кампуса планируется создание филиала инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Композитная долина", деятельность которого будет связана с беспилотными и космическими системами.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 21 ноября в 09:00 мск.