Один ребенок обратился в травмпункт после давки в школе Владивостока

Сейчас он находится на амбулаторном лечении

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Один ребенок с ушибами обратился в травмпункт поликлиники №1 после давки в одной из школ Владивостока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.

"В травмпункт первой поликлиники обратился один ребенок с ушибами. Сейчас на амбулаторном лечении в детской поликлинике №2", - сообщили там.

Ранее правоохранители в Приморском крае организовали проверку по факту нарушений требований безопасности в одном из учреждений образования краевого центра, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Речь идет о школе №9. Установлено, что должностные лица организации не приняли необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся. В Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) Владивостока сообщили, что ученики, спровоцировавшие давку, руководитель школы и педагоги дадут объяснения.