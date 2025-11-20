Спецслужбы Украины создают аккаунты в Telegram для вовлечения в диверсии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Украины начали создавать фейковые аккаунты в мессенджере Telegram с целью вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом сообщил сотрудник ФСБ.

"Нами зафиксирован новый метод работы украинских спецслужб. Они создают фейковые аккаунты в различных социальных сетях. Преимущественно это мессенджер Telegram. Для реалистичности они наполняют его различными фото, видео, которые сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Так они вводят указанные аккаунты в поле зрения гражданского населения с целью склонения к осуществлению диверсионно-террористической деятельности либо в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации для выведывания у них секретной информации или организации мероприятий по их ликвидации", - сказал он.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя ДНР, который пытался передать высокопоставленному военному две упаковки бутылок британского пива с отравляющим веществом. По словам задержанного, в мессенджере Telegram ему написал представитель спецслужб Украины и предложил заработать денег. По присланным координатам ему надо было забирать посылки. В одной из них хранилось отравленное импортное пиво, с использованием которого готовился теракт.