Жена пленного из ВСУ поблагодарила российских бойцов за хорошее отношение к мужу

Она также отметила порядочность военных РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жена украинского военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николая Гудминского назвала российских солдат порядочными людьми, поблагодарив их за хорошее отношение к своему мужу в плену. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я верю, что вы порядочные люди, поэтому я вам верю и прошу вас хорошо относиться к нему, потому что мы его ждем - у него дети, родители, мы все его ждем. Я вам очень благодарна за хорошее отношение к нему <…>. Он не пошел [воевать] добровольцем. Его заставили пойти. Он не хотел идти убивать никого. Поэтому относитесь к нему более щадяще, потому что он не такой уж и заядлый патриот, чтобы идти так и убивать. Просто так сложились обстоятельства, что он был вынужден идти, [его] заставили", - обратилась жена военнопленного к российским военнослужащим.

Сам Гудминский в разговоре по телефону сообщил жене, что в плену его одели, покормили и не избивают. "Это порядочные люди. Это хорошо, что так получилось, что люди порядочные", - сказал пленный о российских солдатах.

По словам украинского военнослужащего, попав на фронт, он не успел дойти до боевой позиции и ни разу не стрелял по российским бойцам. "Вы (российские солдаты - прим. ТАСС) ничего плохого не делаете. Вы помогли, перевели меня через Волчанск на одну точку, чтобы я попал на другую точку. Потом с этой точки меня переодели, покормили, я поел, поспал <…>. Меня осмотрел врач, сказал, что вроде все нормально", - отметил военнопленный.