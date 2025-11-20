Коц: Россия передала Украине 1 тыс. тел солдат ВСУ

Москва получила от Киева 30 тел военных, сообщил военкор

Редакция сайта ТАСС

© TASS/ RT, архив

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Москва получила от Киева 30 тел военных, взамен Украине была передана тысяча теле солдат ВСУ. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

"Россия передала Украине очередную тысячу ее мертвых "захистников". На Родину возвращаются 30 наших героев", - написал он в Telegram-канале.

Всего Россия передала Украине уже больше 10 тыс. тел солдат ВСУ.