В России с 21 ноября появятся почтовые ящики для писем Деду Морозу

Дед Мороз, выступая на пресс-конференции в Национальном центре "Россия", призвал при написании письма не забывать указывать обратный адрес

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Почтовые ящики для отправки писем всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга появятся 21 ноября по всей территории России.

"С завтрашнего дня по всей нашей необъятной матушке России в более чем ста городах появятся почтовые ящики с надписью "Письмо Деду Морозу из Великого Устюга". Мои хорошие, не стесняйтесь, напишите мне письма", - сказал Дед Мороз на пресс-конференции в Национальном центре "Россия", посвященной старту акции "Елка желаний".

Он также призвал при написании письма не забывать указывать обратный адрес. "Все, что в моих волшебных силах, я обязательно исполню", - подчеркнул Дед Мороз из Великого Устюга.

Всероссийская акция "Елка желаний" - добрая традиция, объединяющая людей по всей стране с 2018 года. Каждый год она помогает исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создает атмосферу настоящего новогоднего чуда и напоминает, что волшебство существует.