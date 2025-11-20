В Югре колледж перевели на дистант после отравления студентов

За медицинской помощью обратились 19 учащихся

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Студентов Сургутского политехнического колледжа, после массового обращения к врачам с жалобами на кишечную инфекцию, перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил ТАСС директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

"Принято решение о переводе обучающихся на дистанционную форму обучения", - сказал он.

По его словам, всего за медицинской помощью обратились 19 обучающихся колледжа, из них 18 госпитализированы в инфекционное отделение в состоянии легкой и средней степени тяжести, угрозы для их жизни и здоровья нет.

Ранее ТАСС в прокуратуре Югры сообщали, что прокуратура организовала проверку по факту заболевания 19 студентов Сургутского политехнического колледжа - они обратились к врачам с жалобами на кишечную инфекцию. К проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому округу - Югре сообщается, что специалисты территориального отдела приступили к эпидемиологическому расследованию. Также врачи-эпидемиологи и специалисты по гигиене детей и подростков начали внеплановые выездные проверки. Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Югре проводится отбор проб объектов внешней среды, питьевой воды, пищевых продуктов и смывов с поверхностей. Особое внимание уделено сотрудникам пищеблока, у всех работников отобран биоматериал для проведения лабораторных исследований.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, возбудителем инфекции стал норовирус. Ситуация находится на строгом контроле. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.