Генконсульство не получало обращений из-за ситуации вокруг лайнера Astoria Grande

Международный круизный лайнер, совершающий путешествие из Сочи, ранее не смог зайти в порт Стамбула в рамках завершения двухнедельного круиза и следует обратно

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера Astoria Grande и направило соответствующий запрос портовым властям турецкого города. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Мы не получали никаких обращений ни от пассажиров, ни от экипажа лайнера. Генконсульство в свою очередь направило запрос в стамбульское портовое управление", - сообщили дипломаты. Ответ от портовых властей пока не поступил, добавили в диппредставительстве.

Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи, не смог зайти в порт Стамбула в рамках завершения двухнедельного круиза и следует обратно. Как сообщили ТАСС в пресс-службе судоходной компании "Аквилон", которая является генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande, портовые власти не предоставили разрешение на швартовку судна без разъяснения причин.

В компании уточнили, что пассажиры лайнера вернутся в Сочи по расписанию, а следующие круизы состоятся согласно графику.

В порту Сарайбурну в Стамбуле, где должен был пришвартоваться лайнер, в ответ на запрос ТАСС сообщили, что "не располагают данными и не смогут прокомментировать" ситуацию.