Кировские депутаты выступили за право регионов запрещать круглосуточную торговлю

Заксобрание области предложило расширить антиалкогольные полномочия регионов

КИРОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Кировской области разработали федеральную законодательную инициативу о передаче регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

"Решение принято", - сказал председатель заксобрания Роман Береснев, подводя итоги голосования по разработанной инициативе.

В сентябре губернатор Кировской области Александр Соколов предложил выйти с законодательной инициативой о передаче регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Именно в таких магазинах, по его словам, чаще всего продают алкоголь по ночам.

Группа из 11 депутатов заксобрания подготовила законодательную инициативу о внесении в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 11 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статьи 6 и 8 федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". Как рассказал депутат заксобрания Александр Чиликин, предлагается расширить антиалкогольные полномочия регионов России и предоставить им право ограничивать работу торговых точек в период с 23 часов до 8 часов по местному времени, если на территории принят соответствующий закон субъекта РФ об условиях введения таких ограничений. "Считаем, что принятие данного законопроекта будет способствовать решению проблемы незаконной торговли алкогольной продукции в ночное время", - подчеркнул Чиликин.