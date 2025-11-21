SuperJob: на рынке труда в 2025 году число резюме превышает количество вакансий

Вакансий за последний год стало на 15% меньше, резюме - на 19% больше, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число вакансий на рынке труда РФ за год уменьшилось на 15%, а резюме - увеличилось на 19%. Это связано с тем, что компании в 2025 году расстаются с нерезультативными сотрудниками, сообщили ТАСС в пресс-службе SuperJob.

"В целом для рынка труда 2025 года характерен более взвешенный подход к оценке эффективности затрат: компании избавляются от нерентабельных проектов и расстаются с нерезультативными сотрудниками. Стабилизировался и рынок вакансий: от найма всех минимально подходящих компании перешли к более скрупулезному рекрутингу. В целом вакансий на рынке труда РФ за год стало на 15% меньше, а резюме - на 19% больше", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, опросы российских работодателей показывают, что массовые сокращения проводятся в 1% компаний, в планах - еще у 2%. Оптимизация численности персонала проводится в 7% организаций и планируется еще в 5%, компании расстаются прежде всего с неэффективными сотрудниками и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат.

"Какие категории сотрудников в зоне риска? В первую очередь, под оптимизацию попадают работники, чьи функции связаны с простыми и повторяющимися операциями. Есть риски для позиций с размытыми функциями, а также для сотрудников с высокой зарплатой, не подкрепленной уникальной экспертизой. В частности, в IT-секторе наблюдается переизбыток начинающих специалистов при острой нехватке высококвалифицированных кадров (senior-разработчиков, архитекторов, DevOps-инженеров, специалистов по кибербезопасности)", - сказала руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Она также отметила, что ИИ отрабатывает конкретные, поставленные ему человеком задачи, и разбрасываться людьми сегодня работодатели не готовы: демографическая яма никуда не делась, перекупать потом своих же людей у конкурентов никто не хочет, поэтому лучшие работодатели сегодня вкладываются не только в ИИ, но и в собственный персонал.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в беседе с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что к 1 января 2026 года компания закончит сокращение 20% персонала, который был признан неэффективным.