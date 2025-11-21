"Ромир": "сельдь под шубой" возглавила рейтинг готовых салатов

Второе место по популярности занимает оливье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Салат "сельдь под шубой" лидирует у россиян при покупке готовых салатов. Об этом говорится в исследовании "Ромир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Покупательские предпочтения наших граждан неизменны второй год подряд: "сельдь под шубой" снова является фаворитом, каждый 11 россиянин (9%) хотя бы раз за 2025 год купил в магазине это готовое блюдо. В среднем одна порция "сельди под шубой" обходится российскому покупателю в 173 рубля (против 147 рублей годом ранее)", - говорится в исследовании.

Второе место по популярности занимает оливье: в 2025 году его хотя бы раз приобрели 8% российских покупателей, а стоимость порции в среднем составила 163 рублей (135 рублей годом ранее). На третьем месте - салат "Крабовый", 4% россиян хотя бы раз купили этот салат в течение года. В исследовании отмечается, что этот готовый салат дешевле других в списке и стоит 134 рублей за порцию (111 рублей годом ранее).

Четвертое и пятое место делят между собой салаты "Цезарь с курицей" и "Мимоза", их в течение года приобрели по 2% покупателей. В среднем за порцию салата "Цезарь" россияне в 2025 году заплатили 253 рублей (217 рублей годом ранее), что делает его самым дорогим в списке блюдом, а за салат "Мимоза" покупатели отдали по 177 рублей (140 рублей годом ранее).

Завершает рейтинг популярных салатов "Столичный", который купили 1% россиян в 2025 году. Стоимость порции этого салата в 2025 году составила 189 рублей (147 рублей в 2024 году).

Об исследовании

Исследование было проведено на базе потребительской панели "Ромир", позволяющей анализировать реальное покупательское поведение россиян через чековые данные (электронные чеки, QR и др.).

Исследование охватывает 40 тыс. потребителей из 15 тыс. домохозяйств.