Акулова: обитатели Московского зоопарка могут впасть в депрессию без внимания гостей

Гендиректор учреждения привела в пример историю про барашка Бориса из контактного зоопарка

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Некоторые обитатели Московского зоопарка привыкают к вниманию со стороны посетителей, и когда в холодный сезон гостей становится меньше, они испытывают депрессию. Об этом рассказала в интервью ТАСС гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Все требуют - дайте нам погладить, дайте нам поконтактировать с животными, особенно на контактной площадке. Мы даем, люди приходят, гладят, контактируют, животные привыкают к этому, а потом наступает плохая погода, наступает холод, некомфортность для посетителей. И посетителей становится все меньше, меньше, меньше, а животные привыкли, и, конечно, им это тоже своего рода дискомфорт. Некоторые испытывают депрессию", - сказала Акулова.

Она привела в пример историю про барашка Бориса из контактного зоопарка, который однажды заболел. И сотрудники не понимали, что случилось, пока не просмотрели видео с камер. "Оказалось, что просто была пасмурная погода, и <...> было мало посетителей, потому что зимний период был, и они, видимо, может быть, спешили куда-то. И мама с двумя детьми быстро прошла мимо его вольера, не остановилась", - отметила Акулова.

По ее словам, после этого барашек погрузился в депрессивное состояние и стал отказываться от еды. Чтобы улучшить его настроение, был увеличен его контакт с киперами, к нему стали чаще приходить ветеринары, кроме того, к Борису подселили компаньона, и эти меры помогли.

Полный текст интервью будет опубликован 23 ноября в 09:00 мск.