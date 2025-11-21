Росавиация заявила о готовности к открытию всех временно закрытых аэропортов РФ

Единственным приоритетом является обеспечение безопасности полетов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к открытию, однако решение о возобновлении работы принимает не Росавиация. Единственным приоритетом является обеспечение безопасности полетов, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"У нас все [временно закрытые] аэропорты готовы к открытию. Мы всегда находимся в диалоге с главным ведомством (Минобороны - прим. ТАСС), которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов, так как единственный приоритет - обеспечение безопасности полетов. Только после принятия положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных регулярных рейсов гражданских воздушных судов", - ответил Ядров на вопрос ТАСС.

На данный момент временно ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений были возобновлены рейсы в аэропорт Элисты, в Геленджик и Краснодар.