Пензенский губернатор выступил с инициативой запрета вейпов в регионе

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны

ПЕНЗА, 21 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов и курительных смесей на территории региона с 1 января 2026 года.

"На заседании правительства Пензенской области предложил совместно с прокуратурой выступить с инициативой о полном запрете на территории нашего региона продажи вейпов и курительных смесей, а также введении за их продажу административной ответственности. <…> Поручил оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение на декабрьскую сессию Законодательного собрания Пензенской области. Планируем, что запрет вступит в силу с 1 января 2026 года", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. Замминистра финансов РФ Алексея Сазанов 19 ноября сообщил, что подготовлены правительственные поправки, которые наделяют субъекты РФ правом вводить полный запрет на розничную продажу вейпов. Готовность запретить вейпы уже выразили, в частности, власти Чувашии, Саратовской области и других регионов.