Ростех выразил соболезнования в связи с крушением Tejas на Dubai Airshow

По предварительной информации, самолет разбился в ходе летной программы

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" выразила соболезнования в связи с крушением индийского легкого боевого самолета Tejas на Dubai Airshow. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegam-канале корпорации.

Читайте также

Катастрофа на глазах зрителей. Главное о крушении истребителя на Dubai Airshow

"Авиация - это высокотехнологично, сложно и, увы, иногда связано с большим риском. Выражаем соболезнования", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, индийский самолет Tejas разбился в ходе летной программы. Инцидент произошел в момент, когда пилот исполнял фигуру высшего пилотажа "Бочка". Он не успел катапультироваться.