В Прикамье троих пострадавших в ДТП с автобусом выписали из больницы

Остальные продолжают получать необходимую помощь в больницах

ПЕРМЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Трех человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Кунгурском округе Пермского края, выписали из больницы и отправили на амбулаторное лечение и реабилитацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Сегодня трое пострадавших в автоаварии под Кунгуром выписаны из стационаров и отправлены для дальнейшего наблюдения на амбулаторное лечение и реабилитацию", - сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, остальные пациенты продолжают получать необходимую помощь в больницах города Перми. Сообщалось, что после аварии были госпитализированы 12 человек, двое из них находились в крайне тяжелом состоянии, четыре - в тяжелом, один пациент средней степени тяжести и еще пять - в удовлетворительном состоянии.

ДТП произошло 14 ноября в 20:40 (18:40 мск) на 64-м км автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По предварительным данным Госавтоинспекции Прикамья, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, чтобы уйти от столкновения с идущим впереди транспортным средством, и столкнулся с фурой. В результате аварии погибли семь человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, 12 человек получили травмы.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которые объединены в одно производство.