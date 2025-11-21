Эксперт Солодников предупредил беременных о рисках моржевания

Погружение в ледяную прорубь может спазмировать сосуды матки, что ограничит снабжение плода кислородом и питательными веществами, объяснил кандидат медицинских наук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Погружение в ледяную прорубь может спазмировать сосуды матки у беременных, что ограничит снабжение плода кислородом и питательными веществами, а у сердечников - стать причиной инфаркта и инсульта. Об этом в преддверии разгара сезона зимнего плавания в России сообщил кандидат медицинских наук Сергей Солодников, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ "Химбио" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Читайте также

Спорт на грани жизни. Как заниматься холодовым плаванием и не пострадать

"В период беременности даже кратковременное переохлаждение способно вызвать спазм сосудов матки, ухудшающий снабжение плода кислородом и питательными веществами. Дополнительным фактором риска является естественное снижение иммунной защиты, повышающее восприимчивость к респираторным инфекциям", - сказал Солодников, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Он также напомнил о том, что при резком охлаждении происходит мгновенное сужение кровеносных сосудов, что ведет к скачку давления и создает экстремальную нагрузку на сердечную мышцу. В связи с этим осторожнее следует быть россиянам старшего возраста и тем, у кого диагностированы кардиологические заболевания.

"[Для последних] подобный стресс может стать триггером острых нарушений кровообращения, повышая риск возникновения инфарктов и инсультов из-за резкой нагрузки на сердечно-сосудистую систему", - пояснил он.

Делает здоровый организм сильнее

По словам Солодникова, в основе закаливания лежат процессы, которые вызывают контролируемый физиологический стресс. Он перестраивает работу сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, активизируя резервы организма и тренируя механизмы терморегуляции.

"При регулярном погружении в ледяную воду или другом виде закаливания организм учится эффективнее распределять ресурсы в условиях стресса. Это напоминает принципы, используемые в оперативной медицине: при хирургических вмешательствах иногда применяют контролируемое охлаждение тканей для сохранения их жизнеспособности. Аналогичным образом закаливание учит организм поддерживать функциональность в состоянии пониженного метаболизма, что в перспективе усиливает его устойчивость к переохлаждению, повышает сопротивляемость к ряду заболеваний, в том числе инфекционным", - объяснил ученый.

Эксперт посоветовал начинать погружение в прорубь с непродолжительного контакта с холодной водой, чтобы организм успел адаптироваться.

"Необходимо зайти в воду по щиколотку и выждать 20-40 секунд. Это позволяет сосудам подготовиться к температурному шоку. Само погружение должно быть быстрым. После выхода необходимо немедленно восстановить тепловой баланс - надеть многослойную одежду из материалов, сохраняющих тепло, и обязательно защитить области с интенсивной теплоотдачей - голову, кисти, стопы", - сказал он, призвав россиян воздержаться от употребления алкоголя во время таких процедур.