На перегоне Шамары - Кордон полностью восстановили движение поездов

Движение осуществляется по двум путям в штатном режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги, где 19 ноября в составе грузового поезда горели цистерны с газовым конденсатом, восстановлено в полном объеме - движение поездов осуществляется по двум путям в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале Свердловской железной дороги (СвЖД).

"21 ноября открыто движение поездов по второму пути на перегоне Шамары - Кордон Свердловской железной дороги. В настоящий момент движение поездов осуществляется по двум путям в штатном режиме", - говорится в сообщении. Вечером 20 ноября в РЖД сообщали, что движение поездов было организовано по одному пути по временному графику в реверсивном режиме.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары - Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь - Кузино СвЖД произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда. В 01:19 мск в четверг в РЖД сообщили, что возгорание вагонов-цистерн полностью ликвидировано.

В результате происшествия пострадавших нет. Были повреждены 400 м контактной сети, ж/д пути в обоих направлениях и железобетонный мост.