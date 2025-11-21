В Коми готовы ввести полный запрет на продажу вейпов

Такое решение будет принято, если ожидаемые на федеральном уровне ограничения не сработают

СЫКТЫВКАР, 21 ноября. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми готов ввести полный запрет на продажу вейпов на территории региона, если ожидаемые на федеральном уровне ограничения не сработают. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя регионального парламента Сергей Артеев.

"Госсовет Республики Коми настроен решительно, опираясь на мнение населения региона. [На данный момент] выходим на обращение на уровень правительства РФ, Госдумы по введению возможных ограничений, вплоть до различного рода запретов, в том числе на территории Коми. Что касается запретов и ограничительных мер, то, наверное, правильнее было бы рассмотреть закон в том виде, в каком он будет принят, а дальше смотреть, как меры сработают. Если их будет недостаточно, тогда можно будет говорить о введении запрета на территории всей республики", - сказал Артеев.

По словам парламентария, жители видят многочисленные случаи употребления вейпов на остановках, в общественных местах и даже в образовательных учреждениях. Производители выпускают изделия с яркими элементами, привлекая внимание молодежи.

"Мы учитываем запрос общества и дискуссию, которая развернулась по всей стране. По оценкам экспертов, вейпы наносят определенный вред здоровью, это уже подтвержденные факты <…>. Инициатива рассмотрена в Госдуме позавчера. Она выводит никотинсодержащие препараты в разряд подакцизных товаров, это значит, что любая торговая точка будет обязана приобрести акциз, заплатить пошлину. Вводится минимальный размер площади для таких точек - не менее пяти квадратных метров. И самое важное, что будет введено право региона вводить полный запрет на реализацию вейпов", - отметил Артеев.

Как заявил 19 ноября на пленарном заседании Госдумы статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, подготовлены поправки о полном запрете вейпов в регионах РФ. Предусмотрено право субъектов Российской Федерации с 1 сентября 2026 года и на пять лет устанавливать на своих территориях полный запрет розничной продажи вейпов. Поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота сигарет и вейпов, который был одобрен Госдумой в первом чтении. Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В тех регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование - требование к лицензированию оборота.

В пресс-службе парламента Коми ТАСС сообщили, что в ходе прошедшей в пятницу рабочей встречи в Госсовете большинство участников высказались против полного запрета на продажу вейпов, опасаясь, что эта продукция уйдет в "тень", в онлайн, и регулировать эту сферу будет практически невозможно. "Большинство высказались за ограничительные меры. Полный запрет продажи вейпов поддержали врачи", - добавили в парламенте.