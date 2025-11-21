Глава СПЧ выступил против увольнения работников только из-за решения ИИ

Оценка эффективности сотрудников должна производиться по понятным и прозрачным критериям, сообщил Валерий Фадеев

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Оценка эффективности работы сотрудников должна производиться по понятным и прозрачным критериям, а не на основе непрозрачных решений искусственного интеллекта. Так председатель СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал слова главы Сбера Германа Грефа о сокращении до 1 января 2026 года 20% персонала из числа неэффективных сотрудников банка, выявленных при помощи искусственного интеллекта.

"Даже если в трудовом договоре у этих работников предусмотрена оценка эффективности их работы, она должна производиться по понятным и прозрачным критериям. Но известно, что генеративный искусственный интеллект не дает пользователю процедур того, как он пришел к тому или иному решению", - говорит Фадеев, которого цитирует Telegram-канал СПЧ.

Глава Совета обратил внимание, что за этими 20% - судьбы тысяч людей.

"Кто-то из работников взял ипотеку в этом самом банке и сейчас потеряет работу, у кого-то родился или вот-вот родится ребенок, да мало ли жизненных ситуаций? Но для бездушных алгоритмов все это не имеет значения", - отмечает Фадеев. Он высказал надежду, что в случае таких сокращений трудовые инспекции обратят на них внимание, а профсоюзные организации окажут работникам помощь.

О планах сокращения 20% персонала из числа неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта, Греф заявил на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.