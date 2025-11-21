"Русские Витязи" объяснили решение продолжить программу в Дубае после ЧП

Пилотажная группа указала, что "заканчивать такое грандиозное событие, как Дубайский авиасалон, на скорбной ноте просто по-человечески неприлично"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Русские витязи" объяснили решение продолжить полеты в рамках авиасалона в Дубае после катастрофы индийского легкого боевого самолета Tejas. Соответсвующий комментарий опубликован в официальном Telegram-канале пилотажной группы.

"Во-первых, мы - военнослужащие, и понимаем, что задачи Правительства, выполненные наполовину - это невыполненные задачи. Во-вторых, мы не могли оставить арабских тезок в одиночестве в таких сложных обстоятельствах. В-третьих, заканчивать такое грандиозное событие, как Дубайский авиасалон, на скорбной ноте просто по-человечески неприлично", - говорится в сообщении.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что летная программа Международной выставки Dubai Airshow была сокращена из-за катастрофы с индийским Tejas. После катастрофы, в результате которой погиб пилот, летное шоу было приостановлено, однако программа возобновилась выступлением "Русских витязей".