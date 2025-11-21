В Госдуме рассказали об увеличении некоторых выплат вслед за МРОТ

В частности, минимальная сумма выплаты по беременности и родам в 2026 году составит около 124,7 тыс. рублей, сообщила первый зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Часть пособий и выплат будут пересчитаны в сторону увеличения с начала 2026 года в связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева ("Единая Россия").

Госдума 20 ноября в рамках бюджетного пакета приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января 2026 года с 22 440 рублей до 27 093 рублей в месяц.

"В ряде случаев это повлияет на суммы пособий и социальных выплат, - сказала Цунаева. - Исходя из повышения МРОТ должны быть пересчитаны пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, выплаты по больничным и алиментам и другие виды пособий".

В частности, по ее словам, "минимальная сумма выплаты по беременности и родам в 2026 году составит около 124,7 тыс. рублей (в 2025 году - 103,3 тыс. рублей)", а "максимальный размер этого пособия за отпуск в 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после - прим. ТАСС) в следующем году составит 955,8 тыс. рублей (в 2025 году - 794,4 тыс.)". Цунаева напомнила, что пособие рассчитывается исходя из среднего заработка за два предыдущих года.

В свою очередь, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до 1,5 года в 2026 году вырастет с почти 69 тыс. до более 80 тыс. рублей в месяц. Цунаева напомнила, что получать пособие могут не только родители, но и другие родственники или опекуны при условии оформления отпуска по уходу за ребенком.

"Все выплаты будут проиндексированы автоматически, обращения в Социальный фонд по этому вопросу не требуется", - заключила депутат.