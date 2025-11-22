Глава Московского зоопарка: манул Тимофей вступил в финальную стадию зажировки

Вес животного достиг 5,9 кг, сообщила Светлана Акулова

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вес манула Тимофея из Московского зоопарка достиг 5,9 кг, идет завершающий этап его зажировки к зиме. Об этом в интервью ТАСС рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Сейчас идет завершающий этап, он весит где-то 5,9 кг - нужно 6,5. И сейчас он близится к своему финальному состоянию, кормят его один-два раза в сутки, чтобы он не испытывал стресса от ожидания кормления. Киперы решают: либо большую морскую свинку, либо двух крысок. Он должен проявить те повадки, которые проявляет в природе", - сказала Акулова.

Она отметила большую выразительность мимики Тимофея, когда он не может найти принесенную киперами "добычу". Зажировка палласова кота стартовала в сентябре. В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе - 3,7 кг. К осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и в начале сентября он весил уже 5 кг.

